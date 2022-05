Non sono stata io film stasera in tv 17 maggio: cast, trama, streaming

Non sono stata io è il film stasera in tv martedì 17 maggio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non sono stata io film stasera in tv: cast

La regia è di David Bush. Il cast è composto da Luke Edwards, Valerie Azlynn, Alan Powell, Austin Highsmith, Jannette Sepwa, Lorna Street Dopson, Christopher Heskey.

Non sono stata io film stasera in tv: trama

Mary, in crisi col marito, una sera cede alle avance di Trevor e lo bacia. La donna sospetta che suo marito abbia una relazione extraconiugale e decide di seguirlo. Una volta arrivata al cantiere della loro nuova casa e ne trova il corpo senza vita.. e lei è la prima a essere sospettata.

Non sono stata io streaming

Non sono stata io streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

