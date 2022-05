The Equalizer 2 film stasera in tv 17 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

The Equalizer 2 Senza perdono è il film stasera in tv martedì 17 maggio 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Equalizer 2 film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 13/09/2018

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Antoine Fuqua

CAST: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman

DURATA: 121 minuti

The Equalizer 2 film stasera in tv: trama

Un giustiziere si aggira per New York: è McCall, un ex agente delle CIA ora in pensione, inflessibile difensore e vendicatore delle persone oppresse e sfruttate. Ma cosa sarà disposto a fare McCall quando una di queste persone è proprio quella che lui ama?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Equalizer 2 recensione

Dopo il successo del primo episodio Antoine Fuqua e Denzel Washington tornano a collaborare al sequel. La coppia di attori è decisamente in sintonia. Il loro affiatamento è favorito sicuramente anche dall’aver lavorato insieme in altri due film di successo: il remake de I Magnifici Sette e soprattutto Training Day. Ma la buona performance offerta dagli interpreti è aiutata dall’ottima sceneggiatura di Richard Wenk, sviluppata con logica e funzionalità e che rende questo sequel migliore del film originale.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non manca lo scene di azione, ma queste hanno una motivazione profonda, intima e personale: i sentimenti del protagonista, sconvolto dall’omicidio di una persona cara. Ecco che in questo lavoro cinematografico c’è il motivo per lo scatenarsi dell’inferno. La recitazione di Washington diventa dunque il confine che distingue questo film dal tipico action movie e che rende questo film decisamente migliore di quanto oggi Hollywood mediamente ci propone.

The Equalizer 2 film stasera in tv: curiosità

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 20 luglio 2018 ed ha incassato nelle prime 6 settimane di programmazione 100 milioni di dollari e 35,8 milioni di dollari nel primo weekend.

Sequel di The Equalizer – Il Vendicatore, avvincente thriller ispirato alla serie tv degli anni ’80 Un giustiziere a New-York.

The Equalizer 2 – Senza Perdono è il quarto film condiviso fra Fuqua e Washington, che hanno lavorato insieme anche due anni fa nel remake de I magnifici 7.

The Equalizer 2 streaming

The Equalizer 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Equalizer 2 film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=LWU9BQ0Vlco&ab_channel=FilmSelectItaliano

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili