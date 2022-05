The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 11 maggio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 5 trama episodi 18 maggio 2022

The Good Doctor 5 episodio 12 Periodo di siccità. Lim, Park e Wolke si occupano di una donna ricoverata perché affetta da coccidioidomicosi e finiscono per scoprire un segreto a lungo nascosto dalla paziente. Murphy, Allen e Andrews seguono il caso di una 45enne vergine e l’aiutano ad affrontare un’importante scelta di vita. Nel frattempo, Shaun è preoccupato perché tra lui e Lea ci sono dei problemi sul fronte sessuale. Nonostante le rassicurazioni di Jordan e Glassman, Shaun è molto infastidito da questa situazione, poiché teme che Lea non lo desideri più come una volta. I due procedono per tentativi, molti dei quali vani. Alla fine, Shaun e Lea scopriranno che il miglior modo per ritrovare la passione è ridere e divertirsi insieme.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili