THE RESIDENT 4 EPISODI 18 MAGGIO 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 18 maggio 2022.

The Resident 4: trama episodi 18 maggio 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 12 Con gli occhi chiusi. Nic e Conrad stanno per godersi una meritata giornata di riposo quando vengono a sapere che Pete Goldense, un paziente, ha appena saltato il suo terzo controllo consecutivo. L’uomo è terrorizzato dal rischio di essere infettato e dall’inizio della pandemia non ha praticamente lasciato la sua casa. Ed è proprio lì che Nic e Conrad lo trovano, in pessime condizioni. Cain combatte ancora con i suoi fantasmi. Billie lo spinge a “tornare in sella”, proponendogli un’operazione di routine. Cain infine entra in sala operatoria ma, a un certo punto, si blocca, lasciando a Billie il compito di portare a termine l’intervento. Tornerà mai lo spietato e freddo Cain di prima? A complicare le cose c’è anche la situazione di Rose, per cui il neurochirurgo prova evidentemente sentimenti profondi. La donna si sta sottoponendo alla terapia genica per curare la sua anemia falciforme, ma ci sono delle complicazioni.

