DON MATTEO 13 OTTAVA PUNTATA. L’amatissima fiction italiana che ha visto fino ad ora come protagonista Terence Hill torna con Raoul Bova in onda su Rai 1 giovedì 19 maggio 2022. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Don Matteo 13 ottava puntata: trama e anticipazioni 19 maggio 2022

Don Matteo 13 trama ottava puntata – Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? Caterina, madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don Massimo decide di scavare nel passato della donna alla ricerca della verità, mentre perfino Federico ha smesso di credere a sua madre. A Spoleto torna il Colonnello Anceschi venuto per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato.

Don Matteo 13 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Don Matteo 12: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Don Matteo 13 con Terence Hill basta andare sull’hashtag ufficiale #DonMatteo13, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Don Matteo 13: link utili