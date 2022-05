Ezio Bosso Le cose che restano film stasera in tv 19 maggio: cast, trama, streaming

Ezio Bosso Le cose che restano è il film stasera in tv giovedì 19 maggio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ezio Bosso Le cose che restano film stasera in tv: ospiti

Ezio Bosso Le cose che restano è il racconto di una grande storia umana. La carriera di Bosso è stata quanto di più atipico si possa immaginare, sia per le vicende personali che per quelle professionali. Bosso nel suo percorso artistico si è lanciato spesso in forme ibride di narrazione e musica e questo film, che parla di lui, ha un approccio analogamente poliedrico come poliedrica è stata la sua vita. Ezio Bosso Le cose che restano è ricco di interviste a amici e collaboratori dell’artista come Gabriele Salvatores, Enzo Decaro, Paolo Fresu e Silvio Orlando.

Ezio Bosso Le cose che restano film stasera in tv: trama

Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso un lavoro minuzioso di ricerca tra le tante interviste audio e video che ha rilasciato nel tempo. Il ritmo scorre fluido e spontaneo, proprio perché il docufilm è privo del classico narratore frontale: è il maestro stesso a svelarsi agli spettatori, a farci entrare nel suo mondo e nel suo immaginario, come in un diario. La narrazione è stratificata e crea un dialogo fra le varie età dell’artista in un continuo rimando fra immagine e sonoro. Nel ricco materiale d’archivio utilizzato vi è anche il brano inedito “The things that remain”.

Ezio Bosso Le cose che restano streaming

Ezio Bosso Le cose che restano streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ezio Bosso Le cose che restano trailer

