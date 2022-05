Footloose film stasera in tv 19 maggio: cast, trama, streaming

Footloose è il film stasera in tv giovedì 19 maggio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La regia è di Herbert Ross. Il cast è composto da Kevin Bacon, Lori Singer, John Lithgow, Dianne Wiest, Chris Penn, Sarah Jessica Parker, John Laughlin, Elizabeth Gorgey, Frances Lee McCain, Jim Youngs, Douglas Dirkson, Lynne Marte, Arthur Rosenberg, Timothy Scott, Alan Haufrect, Leo Geter, Jay Bernard, Kim Jensen, Michael Telmont, Ken Kemp, Sam Dalton, Linda MacEwen, Russ McGinn

L’adolescente Ren McCormack (Kevin Bacon), si trasferisce con la sua famiglia nella cittadina di Beaumont, Mississippi. Appena arrivato nel piccolo centro si scontra con una parte degli abitanti perché non riesce comprendere e rispettare le severe regole della piccola comunità in cui si è stabilito. Pochi anni prima ci fu un incidente automobilistico, in cui persero la vita due ragazzi della cittadina mentre rientravano da un concerto. Tra questi c’era il figlio del reverendo Shaw Moore e la comunità decise di bandire la musica rock, le danze e tutto quello che poteva corrompere la moralità dei suoi giovani. Ren e pochi altri ragazzi del paese non ci stanno, vorrebbero cambiare questa legge ingiusta e oscurantista e far rientrare la musica rock nelle loro vite, anche perché il ballo della scuola sta per arrivare.

Footloose streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

