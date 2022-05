Il Corriere The Mule film stasera in tv 19 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Corriere The Mule è il film stasera in tv giovedì 19 maggio 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Corriere The Mule film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2019

REGIA: Clint Eastwood

CAST: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio, Lobo Sebastian, Clifton Collins Jr., Manny Montana, Jill Flint, Robert Lasardo, Loren Dean

DURATA: 116 Minuti

Il Corriere The Mule film stasera in tv: trama

Earl Stone, un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, è costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa. Gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper guidare un auto. Compito semplice, ma, ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro è bravo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Questi non è però l’unico a tenere d’occhio Earl: il misterioso nuovo “mulo” della droga è finito anche nel radar dell’efficiente agente della DEA, Colin Bates. E anche se i suoi problemi di natura finanziaria appartengono ormai al passato, i suoi errori affiorano e si fanno pesanti nella testa, portandolo a domandarsi se riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge… o addirittura da qualcuno del cartello stesso.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Corriere The Mule recensione

Eastwood con questo suo nuovo lavoro cinematografico ci ha regalato un altro grande film e una delle sue migliori interpretazioni in assoluto. La sua cinematografia, illuminazione e ambiente si sviluppano lentamente … non ha fretta di raccontare la sua storia e questo è ciò che lo rende un grande narratore. La trama racconta una storia vera in maniera commovente e avvincente, coinvolgente dall’inizio fino al finale potente. Film da non perdere.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Corriere The Mule film stasera in tv: curiosità

La pellicola nel complesso dei paesi in cui è uscita nei cinema ha incassato ad oggi $ 97,924,689.

Il film è basato su una storia vera scritta da Sam Dolnick del New York Times.

Il Corriere The Mule streaming

Il Corriere The Mule streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Corriere The Mule film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili