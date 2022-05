Turbo film stasera in tv 21 maggio: cast, trama, streaming

Turbo è il film stasera in tv sabato 21 maggio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Turbo film stasera in tv: cast

La regia è di David Soren. Le voci in inglese sono di Ryan Reynolds, Bill Hader, Paul Giamatti, Snoop Dogg, Samuel L. Jackson, Michelle Rodriguez. In italiano spiccano quelle di Massimo Lopez, Antonella Clerici.

Turbo film d’animazione stasera in tv: trama

Turbo è una chiocciola che non è assolutamente contenta, come invece sono tutti i suoi amici, del lavoro alla piantagione. Il suo sogno è quello di gareggiare nelle corse automobilistiche ad alta velocità. Un giorno fionisce per un incidente cofano di un’auto da corsa e viene risucchiato nel motore proprio quando il pilota inserisce il NOS. La superbenzina gli entra nel cuore lo rende velocissimo proprio come aveva sempre sognato di essere. Ora è in grado di muoversi alla velocità di una macchina da corsa e nel nuovo ambiete si fa nuove amicizie con un gruppo di escargots agghindate e scaltre. Turbo impara che nessuno può affermarsi da solo e così farà di tutto per aiutare i suoi amici a realizzare i loro sogni. Ma poi cercherà di realizzare anche la sua massima aspirazione, forse un sogno impossibile: vincere la 500 Miglia di Indianapolis…

Turbo streaming

Turbo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Turbo film stasera in tv: trailer

