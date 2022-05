Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 22 maggio 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospite Richard Gere

Il divo di Hollywood e filantropo Richard Gere sarà ospite in esclusiva nella penultima puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 22 maggio su Rai 3 alle ore 20. Fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il 30° anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, lo scorso aprile ha dato supporto a una campagna per la raccolta fondi per la crisi in Ucraina. Da oltre quarant’anni Gere sostiene attivamente diverse campagne a favore della tutela dei diritti umani, della lotta all’AIDS e della difesa del popolo e della cultura tibetana.

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 22 maggio 2022

Tra gli ospiti deella puntata di domenica, l’ambasciatore italiano in Ucraina Francesco Zazo; Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, vittima dell’attentato di via d’Amelio in cui persero la vita anche cinque agenti della scorta e di cui ricorre il trentesimo anniversario il prossimo 19 luglio; Roberto Saviano, con un ricordo della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, nel quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta; E ancora Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Carlo Cottarelli. Infine Mara Venier, conduttrice dello speciale “Domenica In Show” in onda venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1; Ale e Franz.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Che Tempo Che Fa sui social

Per commentare in diretta lo show televisivo Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio basta andare sull’hashtag ufficiale #CheTempoCheFa, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete.

