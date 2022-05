Lady Bird film stasera in tv 22 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Lady Bird è il film stasera in tv domenica 22 maggio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lady Bird film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Lady Bird

DATA USCITA: 01/03/2018

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Greta Gerwig

CAST: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

Lady Bird film stasera in tv: trama

Una liceale di Sacramento vorrebbe iscriversi ad un college sulla costa orientale. I suoi voti scolastici non sono però sufficienti per essere ammessa. Il nome della ragazza è Christine, ma lei preferisce farsi chiamare Lady Bird. Il suo desiderio è lasciare la monotona Sacramento per andare a New York. Nella lotta per affermare le proprie scelte la asseconda il padre disoccupato, ma non la madre infermiera, preoccupata per il suo futuro. Christine è obbligata a frequentare una scuola cattolica, a coltivare amicizie poco soddisfacenti, a veder sfuggire di fronte a sé la possibilità di partecipare alla verve culturale della lontana East Coast.

Lady Bird recensione

Greta Gerwig debutta con questo lavoro come registra e si dimostra una audace speranza nel mondo del cinema. Sa far emergere sia l’umorismo che il legame (turbolento) tra una madre e la figlia adolescente. La trama si sviluppa totalmente al di fuori di ogni omologazione del coming of age contemporaneo, non c’è retorica e gli stereotipi sono persino ribaltati. La narrazione è schietta e lineare senza fronzoli. Un grande aiuto alla regia viene dalla capacità interpretativa del cast in particolare si mette in evidenza la ventitreenne Saoirse Ronan, fortemente ricca di duttilità e di trasformismo. Ambientato a Sacramento, California nel 2002, in un panorama economico americano che cambia rapidamente, Lady Bird ci offre una visione spesso commovente su come sono importanti nella formazione della personalità di ogni persona le relazioni, le credenze, i luoghi dell’infanzia e la casa che custodisce il senso della famiglia e della vita stessa. Questo film è un’opera generazionale e universale, capace di comunicare al di là delle barriere culturali.

Lady Bird film stasera in tv: curiosità

Il film ha ottenuto 5 candidature ai Premi Oscar tra cui Miglior Attrice a Saoirse Ronan, e vinto 2 Golden Globes.

Il film è stato presentato al Telluride Film Festival il 1º settembre 2017 per poi essere proiettato al Toronto International Film Festival l’8 settembre seguente.

Al Box Office Usa Lady Bird ha incassato 47,3 milioni di dollari.

Lady Bird streaming

Lady Bird streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lady Bird film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kuFpPGWqNbc

