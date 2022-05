Giovanni Falcone L’uomo che sfidò Cosa Nostra film stasera in tv 23 maggio: cast, trama, streaming

Giovanni Falcone L’uomo che sfidò Cosa Nostra è il film stasera in tv lunedì 23 maggio 2022 in onda in seconda serata su Rai Premium. La pellicola racconta del giudice Giovanni Falcone in occasione della commemorazione della strage di Capaci. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Giovanni Falcone L’uomo che sfidò Cosa Nostra: cast

La regia è di Andrea e Antonio Frazzi. Il cast è composto da Massimo Dapporto, Elena Sofia Ricci, Emilio Solfrizzi, David Coco, Francesco Pannofino, Pietro De Silva, Paolo Briguglia, Cesare Bocci, Vincent Riotta, Giacinto Ferro e Nino D’Agata. Le musiche sono del maestro Ennio Morricone.

Giovanni Falcone L’uomo che sfidò Cosa Nostra: trama

Il film si snoda attraverso vent’anni di storia di lotta alla mafia a Palermo. Inizia nel 1980, quando Giovanni Falcone è da pochi mesi giudice istruttore a Palermo, e segue le vicende che condurranno alla sua morte, nel 1992. Dai primi successi nella lotta alla criminalità organizzata, con le scoperte dei legami tra i clan mafiosi italo-americani, agli attentati che uccidono a uno a uno i colleghi e collaboratori di Falcone, da Basile a Costa a Chinnici a Cassarà, alla stagione del pool antimafia, iniziata dalle rivelazioni di Tommaso Buscetta e conclusa con le condanne del maxiprocesso. Accanto alle vicende giudiziarie si svolge anche la storia d’amore con Francesca Morvillo, fino alla tragica fine dell’attentato di Capaci. Il film si chiude con le indimenticabili sequenze dei funerali del giudice e della sua scorta e le parole commoventi pronunciate dalla vedova Rosaria Schifani; e in contrapposizione la foto di Giovanni Falcone bambino, quasi un monito ai mafiosi che non vogliono cambiare e un incitamento per le generazioni future.

Giovanni Falcone L’uomo che sfidò Cosa Nostra streaming

Giovanni Falcone L’uomo che sfidò Cosa Nostra streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raipremium ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

