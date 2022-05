GIUSTIZIA PER TUTTI SECONDA PUNTATA. Mercoledì 25 maggio 2022 torna su Canale 5 la serie tv con protagonista Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Scopri trama e anticipazioni sul nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Giustizia per tutti seconda puntata: trama e anticipazioni 25 maggio 2022

Giustizia per tutti trama seconda puntata. Fino ad ora, Roberto (Raoul Bova) ha dimostrato un grande talento investigativo ma il caso di Saverio, accusato dell’omicidio di suo fratello Cosimo, rappresenta per lui una nuova sfida: l’uomo, infatti, ha perso la memoria e non riesce a ricordare nulla della notte dell’omicidio. Mentre i pezzi del puzzle si ricompongono a mostrare un’inaspettata verità, Roberto continua a portare avanti l’indagine su Beatrice, trovandosi finalmente faccia a faccia con Tommaso Randelli, l’uomo che era con sua moglie la notte in cui è morta. Roberto viene contattato da Maria Pilar, una donna venezuelana che è alla disperata ricerca di un aiuto per il marito Julio, accusato di aver ucciso nel sonno la loro datrice di lavoro. E’ un caso complicato che Roberto cercherà di risolvere per provare a salvare la dignità di persone perbene. Nel frattempo l’uomo viene denunciato da Tommaso Randelli per l’aggressione che questi ha subito nel suo pub.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Giustizia per tutti streaming

Un’altra verità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Giustizia per tutti sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Giustizia per tutti in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #Giustiziapertutti, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su Un’altra verità segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Un’altra verità: link utili