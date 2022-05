Il Traditore film stasera in tv 25 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Traditore è il film stasera in tv mercoledì 25 maggio 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Traditore film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 23 maggio 2019

GENERE: Drammatico

ANNO: 2019

REGIA: Marco Bellocchio

CAST: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Marco Gambino

DURATA: 135 Minuti

Il Traditore film stasera in tv: trama

Nei primi anni ’80 è in corso una vera e propria guerra tra i boss della mafia siciliana per il controllo sul traffico della droga. Tommaso Buscetta, conosciuto come il “Boss dei due mondi”, fugge per nascondersi in Brasile e da lontano, assiste impotente all’uccisione di due suoi figli e del fratello a Palermo; ora lui potrebbe essere il prossimo. Arrestato ed estradato in Italia dalla polizia brasiliana, Buscetta prende una decisione che cambierà tutto per la mafia: decide di incontrare il giudice Giovanni Falcone e tradire l’eterno voto fatto a Cosa Nostra.

Il Traditore recensione

Il film non percorre la storia di Buscetta seguendo un iter cronologico, ma si focalizza su un periodo definito (gli anni ’80 e ’90) che va dallo scoppio della guerra tra i clan al maxiprocesso di Palermo. In questo arco temporale poi la vicenda si sviluppa attraverso un continuo avanti e indietro temporale per spiegare gli avvenimenti sia dal punto di vista di Buscetta sia in più generale nel mondo di Cosa Nostra. In questo modo risulta complesso seguire la vicende riuscendo a capirne i fondamenti. Pierfrancesco Favino dà una ottima performance riuscende a rendere al meglio il suo personaggio che è ambivalente visto da alcuni coem uan sorta di eroe e dagli altri come un infame. Tuttavia il personaggio di Buscetta primeggia eccessivamente non lasciando spazio ad altri personaggi importanti come ad esempio allo stesso giudice Falcone, interpretato da un bravo Fausto Russo Alesi.

Il Traditore film stasera in tv: curiosità

Unico film italiano presentato in concorso a Cannes 2018.

Il 23 maggio, giorno scelto non a caso dalla 01 Distribution, è anniversario della strage di Capaci (23 maggio 1992) in cui perse la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, il primo che convinse Tommaso Buscetta a diventare collaboratore di giustizia.

La colonna sonora del film è opera del Premio Oscar Nicola Piovani.

Il Traditore streaming

Il Traditore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il Traditore film stasera in tv: trailer

