Il vizio della speranza film stasera in tv 25 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Il vizio della speranza è il film stasera in tv mercoledì 25 maggio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il vizio della speranza film stasera in tv: cast

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Edoardo De Angelis

CAST: Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Odette Gomis, Juliet Esey Joseph, Mariangela Robustelli, Jane Bobkova, Demi Licata, Marcello Romolo

DURATA: 90 Minuti

Il vizio della speranza film stasera in tv: trama

Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un’esistenza trascorsa un giorno alla volta, senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. E’ proprio a questa donna che la speranza un giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il vizio della speranza recensione

La trama segue il racconto di storie di vite allo sbando sullo sfondo di una terra di degrado, Castel Volturno, che enfatizza il lato peggiore dei personaggi che vivono tra rifiuti e in case fatiscenti. Un luogo dove Dio è solo sulle pareti delle case, mentre la vita scorre tra prostituzione, degrado e violenza. Il film risulta di difficile comprensione, appesantito da un simbolismo religioso eccessivo e il girato è poco fluido. Queste carenze non sono compensate dalla spontaneità di Pina Turco, che offre una buona interpretazione, molto realistica. Lodevole il messaggio che solo grazie all’impegno individuale possiamo coltivare il seme di una nuova vita, ma tutto troppo simbolico per poter prender forma sullo schermo in modo compiuto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il vizio della speranza film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato nella sezione Contemporary World Cinema al Festival di Toronto.

La pellicola è co-sceneggiata dal regista e da Umberto Contarello.

Il film ha vinto il Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma 2018.

Il vizio della speranza streaming

Il vizio della speranza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il vizio della speranza film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili