Transformers L’Ultimo Cavaliere film stasera in tv 26 maggio: cast, trama, streaming, recensione

Transformers L’Ultimo Cavaliere è il film stasera in tv giovedì 26 maggio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Transformers L’Ultimo Cavaliere film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Bay. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, John Turturro, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Isabella Moner, Tyrese Gibson, Santiago Cabrera, Ken Watanabe.

Transformers L’Ultimo Cavaliere film stasera in tv: trama

Nel quinto episodio della saga quelli che erano gli eroi diventeranno i cattivi perché un solo mondo potrà sopravvivere, o quello degli Autobot o quello degli umani. Abbiamo sempre visto gli Autobot comandati dall’integerrimo leader Optimus Prime aiutare gli umani a difendersi da continue invasioni aliene. Ora la storia della loro origine, tenuta segreta per proteggere il pianeta, sta per manifestarsi a causa alla luce a causa di una nuova minaccia per la Terra. Ma questa volta è Optimus Prime a dichiarare guerra agli umani. Al comando di un gruppo di Autobot, l’ex eroe scatena quella che sarà lo scontro finale. L’unica speranza per il nostro mondo è l’improbabile alleanza tra l’inventore, meccanico provetto Cade Yeager (Mark Wahlberg), il fidato Bumblebee, un lord inglese (Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock).

Transformers L’Ultimo Cavaliere streaming

Transformers L’Ultimo Cavaliere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Transformers L’Ultimo Cavaliere recensione

Transformers – L’Ultimo Cavaliere si distingue dai precedenti film precedenti episodi prima di tutto dal punto di vista narrativo, infatti la storia subisce l’influenza degli accordi commerciali tra i grandi produttori che puntano alla costituzione di un tessuto narrativo interconnesso ed ampliato per aumentare le prospettive commerciali a più lungo termine. In secondo luogo dal punto di vista tecnico il film è il primo della storia del cinema a essere girato per numerose sequenze in versione IMAX 3D nativo, non convertito in post-produzione con l’uso delle nuove camere IMAX (ad oggi usato solo per documentari). Anche se la pellicola non eguaglia i primi capitoli, sicuramente appassionerà i tantissimi fan dei Transformers.

Transformers L’Ultimo Cavaliere film stasera in tv: trailer

