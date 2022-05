I predoni film stasera in tv 27 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

I predoni è il film stasera in tv venerdì 27 maggio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Steven C. Miller ha come protagonisti Bruce Willis, Dave Bautista e Christopher Meloni. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I predoni film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Giallo

ANNO: 2016

REGIA: Steven C. Miller

CAST: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier, Johnathon Schaech, Lydia Hull, Tyler Jon Olson, Richie Chance, Alyshia Ochse, Danny A. Abeckaser

DURATA: 107 Minuti

I predoni film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Dei criminali armati mettono a segno il colpo perfetto rapinando un noto istituto di credito, lasciano a terra morti e feriti. L’agente dell’FBI Jonathan Montgomery (Christopher Meloni), affiancato dal suo collega Stockwell (Dave Bautista) e dall’ultimo arrivato Wells (Adrian Grenier) sono incaricati delle indagini. I tre sospettano da subito Jeffery Hubert (Bruce Willis), il facoltoso banchiere proprietario della banca. Le indagini sembrano condurre sempre più verso una fitta rete di intrighi e corruzione. Intanto un’altra banca appartenente a Hubert subisce una rapina. Gli agenti dell’FBI, tra intrighi, sospetti e corruzione, scopriranno che dietro le terribili rapine c’è qualcosa che non ha a che fare con il denaro…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I predoni film stasera in tv: curiosità

Adrien Grenier e Johnathon Schaech hanno recitato in Arsenal (2017), un altro film della Lionsgate.

Bruce Willis è al fianco dell’ex wrestler professionista Dave Bautista. In precedenza ha l’attore recito anche con l’ex wrestler professionista Dwayne “The Rock” Johnson nel film GI Joe: Retaliation (2013).

Nel film ci sono due ex star della WWE: Torrie Wilson che interpreta Miranda e Dave Bautista nei panni di Stockwell.

I predoni streaming

I predoni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I predoni film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=g88XgHXjd9s

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili