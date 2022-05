I Diversity Media Award 2022 vanno in onda stasera in tv sabato 28 maggio 2022 in seconda serata su Rai 1. Scopri qualcosa di più sulla serata, i premi e dove vedere i premi in tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Diversity Media Award 2022: la serata

Settima edizione degli Oscar dell’inclusione ideati e promossi dalla Fondazione Diversity. Dal Teatro Franco Parenti di Milano, la serata è condotta da Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni. Sul palco per racconti e performance Michele Bravi, Imen Siar, Roberto Vecchioni, Marina Cuollo, Djarah Kan, Lia Celi e Roman Grassilli, davanti a un ricco parterre di personalità dello spettacolo, della cultura, dello sport e del mondo dei social e dell’attivismo digitale, tra cui Irma Testa, ZeroCalcare, Gianmarco Saurino, Fiamma Satta, Debora Villa, Gabriella Greison, Elecktra Bionic, Lucia Gravante, Giulia Lamarca, Sio, Giorgia Soleri, Pierluca Mariti e molti altri.

Diversity Media Award 2022: i premi

Durante la serata, verranno premiati il Personaggio dell’Anno: in lizza Måneskin, Kasia Smutniak, Madame, Irma Testa, Marco Cappato, Bianca Balti. Inoltre saranno premiati Miglior Film, Miglior Serie TV Italiana, Miglior Serie TV Straniera, Miglior Programma TV, Miglior Programma Radio e Podcast, Miglior Campagna Pubblicitaria, Creator dell’anno, Miglior prodotto digitale e Miglior Serie Kids. Saranno inoltre assegnati anche i riconoscimenti all’informazione attribuiti dal Comitato Scientifico di Diversity: Miglior TG, Miglior Articolo Stampa Quotidiani, Miglior Articolo Stampa Periodici, Miglior Articolo Stampa Web.

Diversity Media Award 2022: orari e dove vedere la diretta

Sarà possibile seguire i Diversity Media Award 2022 stasera in tv sabato 28 maggio 2022 a partire dalle 23:10 su Rai 1. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata alla cerimonia.

Diversity Media Award streaming

