Liberate mio marito film stasera in tv 29 maggio: cast, trama, streaming

Liberate mio marito è il film stasera in tv domenica 29 maggio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Liberate mio marito film stasera in tv: cast

La regia è di Brenton Spencer. Il cast è composto da Daphne Zuniga, Aaron Pearl, Nicole Muñoz, Robert Underwood, Bethany Brown, David Lewis.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Liberate mio marito film stasera in tv: trama

Protagonista Ann Bradshaw, una madre di famiglia che, dopo la recente infedeltà di suo marito, ha visto la vita sgretolarsi tra le sue mani. Mentre sta tentando di tenere insieme quel che rimane del suo matrimonio, il suo consorte Dale scompare misteriosamente. Grazie all’occhio di una telecamera che ha ripreso la scena, la polizia capisce che l’uomo è stato rapito da loschi delinquenti. Il tenente incaricato di indagare sulla vicenda Barry Matthews, del quale Ann finirà poi involontariamente per innamorarsi, scopre che il sequestro dell’uomo è legato a un caso di riciclaggio di denaro per conto di un pericoloso cartello messicano. Nonostante Ann si rifiuti categoricamente di credere che suo marito possa essere coinvolto in tali pratiche criminali, presto verrà a sapere che la compagnia per la quale lavorava era sotto inchiesta da più di un anno. Le indagini per localizzare e salvare la vita di Dale continueranno senza sosta, finché anche la vita di Ann e di sua figlia finiranno per essere messe in pericolo…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Liberate mio marito streaming

Liberate mio marito streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili