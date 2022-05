THE ROOKIE EPISODI 29 MAGGIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 29 maggio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 29 maggio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 18 Traditori. Fiori d’arancio per due dei nostri protagonisti! Dopo qualche perplessità, James consegna l’anello a Harper e i due si sposano. Festa organizzata da Lopez, con discorso di Grey e tutto il Dipartimento invitato. Nel frattempo, mentre, Silas fa un filmato per i cittadini su come si dovrebbero comportare in presenza della polizia, con l’aiuto di Wesley, Grey e James, Larry, il Tasso – che ora lavora per la Polizia Ferroviaria – aiuta a risolvere il caso di un vaso rubato con sopra un numero di conto offshore. I tre fratelli Bloomfield se lo stavano contendendo per recuperare i soldi del padre che si trova in prigione. Infine, Aaron, in pattuglia con Tim, cerca di dare il meglio di sé e alla fine ci riesce.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

