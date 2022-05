Don Camillo Monsignore ma non troppo film stasera in tv 31 maggio: cast, trama, streaming

Don Camillo Monsignore ma non troppo è il film stasera in tv martedì 31 maggio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta del quarto episodio della saga con Fernandel e Gino Cervi diretto da Carmine Gallone e tratto dai racconti di Giovannino Guareschi. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Don Camillo Monsignore ma non troppo film stasera in tv: cast

La regia è di Carmine Gallone. Il cast è composto da Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Gina Rovere, Saro Urzì, Valeria Ciangottini, Marco Tilli, Andrea Checchi, Emma Gramatica, Karl Zoff, Ruggero De Daninos, Carlo Taranto, Armando Bandini, Giuseppe Porelli, Andrea Scotti, Giulio Girola, Renzo Ricci, Gustavo Serena, Mario Siletti, Franco Pesce, Armando Migliari, Spartaco Pelliccia, Elio Folgaresi, Carlo Giuffré, Ignazio Balsamo.

Don Camillo Monsignore ma non troppo film stasera in tv: trama

Don Camillo è stato nominato monsignore e trasferito a Roma come Peppone che è stato eletto senatore. Dopo 3 anni i due si incontrano per caso nel vagone letto di un treno. Tornati temporaneamente al paese i due amici/nemici devono affrontare nuovi problemi come la costruzione di una casa popolare al posto di una piccola cappella votiva detta «Madonnina del Borghetto». Il sindaco e Peppone vogliono abbattere la cappella e strumentalizzare politicamente la probabile opposizione della chiesa visto che si tratta di terreno della Curia.

Invece la chiesa autorizza a patto però che gli alloggi vengano distribuiti equamente tra famiglie proposte dalla chiesa e famiglie proposte dal comune. La cappella resiste a tutti i tentativi di abbatterla e diventa parte dell’edificio. Poi c’è il problema del matrimonio del figlio di Peppone, che questi vuol far celebrare nella sola forma civile, mentre la moglie vorrebbe per un matrimonio in chiesa. Nel frattempo Peppone vince al totocalcio e non sa come ritirare il premio restando in incognito per la paura di dare in gran parte il denaro al partito. Don Camillo lo aiuta in cambio di far fare al figlio il matrimonio anche in forma religiosa, andrà lui a ritirare il premio, tornando al paese in tarda sera e promettendo di consegnare la vincita l’indomani, ma Peppone non resiste..

Don Camillo Monsignore ma non troppo streaming

Don Camillo Monsignore ma non troppo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Don Camillo Monsignore ma non troppo film stasera in tv: trailer

