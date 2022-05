LA FORTUNA SECONDA PUNTATA TRAMA. Stasera in tv martedì 31 maggio 2022 va in onda in prima serata su Rai 1 la mini serie diretta da Alejandro Amenábar, ispirata alla graphic novel “El tesoro del Cisne Negro” di Paco Roca e Guillermo Corral. Nel cast Stanley Tucci, Pedro Casablanc, Karra Elejalde, Álvaro Mel e ToNia Miller. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV

La fortuna seconda puntata: trama serie tv 31 maggio 2022 su Rai 1

Dopo un lungo e appassionante processo, con numerosi colpi di scena, Jonas Pierce riesce a vincere la causa per il regno di Spagna, ma Alex e Lucìa non possono festeggiare perché Frank Wild non si dà per vinto e mette in atto una serie di mosse temerarie, non ultima ricorrere al Congresso americano per ottenere una nuova legge sul diritto marittimo, per vincere la sua lotta disperata…

La fortuna streaming

La serie tv La fortuna streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

