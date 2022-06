The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 1 giugno 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 5 trama episodi 1 giugno 2022

The Good Doctor 5 episodio 14 Il Rinfresco. Asher prepara uno sformato di patate da condividere con i colleghi, ma durante la preparazione scambia un contenitore di funghi magici allucinogeni per del cumino. L’intero staff è in preda alle allucinazioni, tranne Glassman, Jordan, Morgan e Shaun, che non hanno partecipato al rinfresco. Saranno loro quattro ad occuparsi dei colleghi e delle emergenze del pronto soccorso. Questa situazione stressante porta Glassman e Shaun ad uno scontro, ma grazie a Jordan i due si riconcilieranno.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

