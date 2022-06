THE RESIDENT 4 EPISODI 1 GIUGNO 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 1 giugno 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 4: trama episodi 1 giugno 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 14 Passato, presente, futuro. Si conclude la quarta stagione della serie, già rinnovata per una quinta. Dopo le buone notizie per la riduzione del tumore, Carol, la madre di AJ, va incontro a una frattura vertebrale quale effetto collaterale delle terapie cui si è sottoposta. AJ decide di far ricoverare la madre all’Atlanta General, non vuole che Cain si occupi del suo caso, prova ancora troppo rancore nei confronti del neurochirurgo dopo quanto accaduto a Mina. E poi Cain è davvero tornato il super dottore che era prima dell’incidente? Cain, nel frattempo, sta valutando un’offerta di lavoro fattagli dalla John’s Hopkins e chiede a Billie di seguirlo. Mentre Bell e Devon si trovano costretti a ricorrere a una procedura inusuale per salvare due pazienti, Conrad viene a sapere che Phillip Bondman ha venduto la Bio South Labs a una big pharma. I costi del trattamento che ha salvato Rose, ora, sono inevitabilmente destinati a lievitare. Devon e Conrad si sentono traditi e Kit non può che preoccuparsi riguardo alle conseguenze per l’ospedale sul fronte etico. Per quello economico, con un introito di 900.000,000 dollari, la situazione è decisamente più rosea. Infine, sul fronte personale, Nic dà alla luce una bella e sana bambina, Georgiana Grace Hawkins, Jake e Greg riescono a concludere l’adozione di Sammie, Billie si ritrova faccia a faccia con suo figlio e Devon e Leela diventano intimi.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

