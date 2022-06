La mia banda suona il pop film stasera in tv 2 giugno: cast, trama, streaming

La mia banda suona il pop è il film stasera in tv giovedì 2 giugno 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La mia banda suona il pop film stasera in tv: cast

La regia è di Fausto Brizzi. Il cast è composto da Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Rinat Khismatouline, Giulio Base, Paolo Rossi, Natasha Stefanenko, Tiberio Timperi.

La mia banda suona il pop film stasera in tv: trama

Il magnate russo Ivanov sogna una reunion a San Pietroburgo del suo complesso musicale italiano preferito, i Popcorn, famosissimi negli anni ’80. Così il manager della band, Franco (Diego Abatantuono), che vive tra Italia e Russia, viene contattato a questo proposito da tale Olga, donna di fiducia di Ivanov. Franco tenta di dissuaderlo perché lui in fondo i Popcorn li odia e preferisce controproporre alternative a suo avviso ben più valide come Pupo e Sabrina Salerno, ma non riesce a fargli cambiare idea: vuole i Popcorn e così sarà. Tuttavia i quattro membri della band, ognuno per un motivo diverso, rifiutano l’offerta per inseguire sogni a prima vista più appetibili. Ma evidentemente è scritto che la reunion si faccia perché i suddetti sogni, come in un beffardo gioco del destino, sfumano tutti, inducendo i vecchi compagni ad accettare la bizzarra proposta. Gli artisti, un po’ arrugginiti, sono pronti alla nuova avventura: tra prove costumi, sound check, liti, vecchi amori e vecchi rancori, i quattro scoprono con stupore di dover fungere da cavallo di troia per una colossale rapina ai danni di Ivanov progettata da Olga e finiranno per vedere nel progetto criminale un potenziale salvifico per le vite di tutti.

La mia banda suona il pop streaming

La mia banda suona il pop streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La mia banda suona il pop film stasera in tv: trailer

