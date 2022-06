The Boys 3 dove vedere la terza stagione in streaming su Prime Video

THE BOYS 3 DOVE VEDERE STREAMING. Giovedì 2 giugno 2022 arrivano su Prime Video gli attesi episodi della terza stagione della serie ideata da Eric Kripke per conto di Amazon, basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Ecco di seguito tutte le info su dove vedere gli episodi in tv e streaming. SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SU #THEBOYS

The Boys 3 dove vederlo su Prime Video

Le puntate di The Boys 3 verranno rilasciate sulla piattaforma Prime Video con un episodio alla settimana il giovedì, a parte le prime 3 puntate che saranno online il 2 giugno 2022. Potranno vedere la serie quindi coloro che possiedono già un abbonamento a Prime Video.

The Boys 3 streaming in italiano

Attualmente le puntate delle terza stagione di The Boys 3 streaming sono previste doppiate in italiano in Italia solo sulla piattaforma Prime Video e usciranno in contemporanea il giorno di rilascio americano. Non è ancora noto se vedremo la serie in chiaro in tv. SCOPRI LA TRAMA DEGLI EPISODI

