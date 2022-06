The Boys 3X01 3X02 3X03: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

I primi episodi di The Boys 3 sono online su Prime Video da giovedì 2 giugno 2022. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #THEBOYS

The Boys 3X01 3X02 3X03: trama e anticipazioni

La piattaforma Prime Video rilascia gli attesissimi episodi di The Boys 3 con una puntata alla settimana, tranne i primi 3 episodi, disponibili da giovedì 2 giugno 2022. La piattaforma non ha rilasciato alcuna sinossi della premiere di stagione, sappiamo solo che l’episodio di The Boys 3X01 si intitola “Payback”, che tradotto in italiano significa vendetta. Il titolo si riferisce nei fumetti all’arrivo di Soldier Boy e Stormfront. In particolare molto atteso nei panni di Soldatino (Soldier Boy appunto) la new entry Jensen Ackles, amatissimo Dean Winchester in Supernatural.

The Boys 3X01 3X02 3X03 streaming e dove vedere l’episodio

Gli episodi The Boys 3X01 3X02 3X03 streaming vanno in onda su Prime Video giovedì 2 giugno 2022 sia in lingua originale sia doppiati in italiano.

The Boys 3X01 3X02 3X03: promo

Per commentare in diretta la serie tv The Boys basta andare sull'hashtag ufficiale #TheBoys, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

The Boys: link utili