Fuga da Reuma Park film stasera in tv 3 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Fuga da Reuma Park è il film stasera in tv venerdì 3 giugno 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fuga da Reuma Park film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 15 dicembre 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Aldo, Giovanni, Giacomo, Morgan Bertacca

CAST: Aldo, Giovanni, Giacomo, Silvana Fallisi, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Carlotta Natoli

DURATA: 90 Minuti

Fuga da Reuma Park film stasera in tv: trama

Siamo in un futuro alternativo, tra 20 anni: Giacomo è costretto in una sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera e se ne va in giro con una pistola giocattolo; Giovanni ha una memoria non più granitica, parla con i piccioni e ha una grande passione per le infermiere prosperose; Aldo viene abbandonato dai suoi figli (Ficarra e Picone) alla mattina di Natale. I tre nonnetti si incontrano così al Reuma Park, una particolare casa di ricovero realizzata dentro a un Luna Park ormai dismesso, dove capeggia Ludmilla, un’infermierona russa taglia extra large. Aldo Giovanni e Giacomo non hanno nessuna voglia di restare lì e durante la festa di Natale del Reuma Park con tanto di musica e tombola, i tre diventano protagonisti di una rocambolesca fuga in direzione Rio de Janeiro partendo dai Navigli di Milano con una barca.. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Fuga da Reuma Park film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in quattro settimane a Milano. Il Reuma Park in realtà è il parco divertimenti Idroscalo. Altri set sono stati Piazza Duomo, la Darsena e altre vie della città.

Mauro Pagani ha scritto e arrangiato il brano A Copacabana per il film interpretato dal trio comico.

Si tratta della 12° pellicola del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Fuga da Reuma Park streaming

Fuga da Reuma Park streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fuga da Reuma Park film stasera in tv: trailer

