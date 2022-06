Il Ricco, Il Povero e Il Maggiordomo film stasera in tv 3 giugno: cast, trama, streaming

Il Ricco, Il Povero e Il Maggiordomo è il film stasera in tv venerdì 3 giugno 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Ricco, Il Povero e Il Maggiordomo film stasera in tv: cast

La regia è di Aldo, Giovanni, Giacomo, Morgan Bertacca. Il cast è composto da Aldo, Giovanni, Giacomo, Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D’Amario, Massimo Popolizio, Rosalia Porcaro, Guadalupe Lancho.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Ricco, Il Povero e Il Maggiordomo film stasera in tv: trama

Giacomo è un broker molto ambizioso, Giovanni il suo maggiordomo aspirante guerriero ninja e innamorato della domestica venezuelana Dolores. Aldo invece è un venditore ambulante. Il maggiordomo nel ruolo di autista di Giacomo investe in macchina il venditore ambulante abusivo Aldo. Invece di rimborsargli il danno, Giacomo propone ad Aldo come aiuto tuttofare. A un certo punto, però, l’attività di Giacomo va in crisi a causa di un investimento errato nello stato del Burgundy dove scoppia una rivolta di Stato. I tre si ritrovano a casa della madre di Aldo e cercano di trovare qualche soluzione; in particolare devono trovare un garante per poter ottenere un prestito da una banca e rimettere le cose al loro posto. I tre sono costretti ad unire le forze per rimediare a tutti i guai.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Ricco, Il Povero e Il Maggiordomo streaming

Il Ricco, Il Povero e Il Maggiordomo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Ricco, Il Povero e Il Maggiordomo film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili