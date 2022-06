New Amsterdam 4 trama episodi 3 giugno 2022 su Canale 5

NEW AMSTERDAM 4 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il primo appuntamento venerdì 3 giugno 2022. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 4 trama episodi 3 giugno 2022

New Amsterdam 4 episodio 1 Anima e corpo. Max e Sharpe si svegliano con una nuova dinamica più personale. Iggy chiama un vecchio contatto per aiutare con una situazione esplosiva in ospedale. Bloom inizia una difficile dinamica con i suoi nuovi residenti del Pronto Soccorso. Reynolds si trova in una posizione imbarazzante con il dottor Baptiste e sua moglie, la dottoressa Lyn Malvo.

New Amsterdam 4 episodio 2 Noi due insieme. Helen vuole che Max dica alla Brantley della sua intenzione di lasciare il New Amsterdam, ma lui preferirebbe farlo proponendole già un’alternativa per la Direzione Sanitaria. A causa della carenza di personale che affligge l’ospedale, il reparto di Terapia Intensiva e’ completamente sguarnito e Max si fa in quattro per evitare di chiuderlo. Iggy inizia la supervisione dei tirocinanti, ma la sua ansia di evitare che commettano il minimo errore con i pazienti rende il clima molto teso, tanto che se ne vanno tutti a meta’ esercitazione.

New Amsterdam 4 episodio 3 Come è sempre stato. La notizia della partenza di Max e Sharpe sconcerta e addolora i suoi amici e colleghi. La Bloom, Iggy e Reynolds si sentono un po’ traditi, sebbene siano anche felici per la storia d’amore dei loro amici. Nel frattempo Max partecipa come giudice a un concorso scientifico sponsorizzato dalla NovaCo, una potente casa farmaceutica, e ha occasione di conoscere Imani, una giovane immigrata che ha concepito un’idea molto innovativa per migliorare la sanità nei paesi poveri del Terzo Mondo. Le conferisce il primo premio e imprudentemente le promette che la NovaCo finanzierà il suo progetto. La NovaCo si tira indietro ma minaccia di adire alle vie legali se la ragazza cercherà di farselo produrre da altri visto che il progetto ormai è loro. La Brantley è costretta ad assumere un nuovo Direttore Sanitario, una donna che, con disappunto di Max, si rivela essere una sua vecchia conoscenza.

New Amsterdam 4 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

New Amsterdam sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv New Amsterdam in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #NewAmsterdam, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

