Una storia qualunque film stasera in tv 4 giugno: cast, trama, streaming

Una storia qualunque è il film stasera in tv sabato 4 giugno 2022 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una storia qualunque film stasera in tv: cast

La regia è di Alberto Simone. Il cast è composto da Carlo Croccolo, Cinzia Mascoli, Nino Manfredi, Tano Cimarosa, Bruno Wolkowitch, Agnese Nano, Antonio Manzini, Valerie Leboutte, Matteo Simone, Lello Serao, Hodan Yusuf Tahir, Melanie Gerren, Antonella Della Porta, Adrian Phillip Mc Court, Giancarlo Dettori.

Una storia qualunque film stasera in tv: trama

Trent’anni. Tanto ha dovuto aspettare Michele La Torre per rivedere la luce. L’anziano detenuto ha scontato la lunga condanna per l’omicidio della moglie. Ora, però, Michele è finalmente libero, può ritornare alla normalità. Ma in questo caso libertà vuol dire anche confusione, solitudine in una città caotica della quale non riconosce più nulla. Non sa più cosa fare, né dove andare: dopo vari, goffi, tentativi, riesce soltanto a farsi arrestare… La prigione diventa per lui l’unica casa possibile. Ad aiutarlo è un giovane avvocato: riesce a farlo scarcerare e gli trova una sistemazione. I due infatti si trovano coinvolti in una tragicomica convivenza. Ora l’ex detenuto ha soltanto un ultimo desiderio: vuole rivedere i suoi due figli che gli furono portati via il giorno della condanna. L’avvocato lo aiuta nella ricerca, ma scopre anche una cosa ben più importante. Quella condanna che Michele ha scontato…

Una storia qualunque streaming

Una storia qualunque streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Una storia qualunque film stasera in tv: trailer

