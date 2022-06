Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno film stasera in tv 5 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno è il film stasera in tv domenica 5 giugno 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Dark Knight Rises

USCITO IL: 29 agosto 2012

GENERE: Azione, Fantasy, Thriller

ANNO: 2012

REGIA: Christopher Nolan

CAST: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine, Tom Hardy, Anne Hathaway, Juno Temple, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Matthew Modine

DURATA: 165 Minuti

Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno film stasera in tv: trama

Sono passati otto anni da quando Batman è svanito nella notte, trasformandosi in quell’istante da eroe a fuggiasco. Prendendosi la colpa della morte del procuratore distrettuale Harvey Dent, il Cavaliere oscuro ha sacrificato tutto per ciò che lui e il Commissario Gordon speravano fosse un bene superiore. Per un po’ di tempo la bugia ha funzionato, in quanto l’attività criminale a Gotham City è stata schiacciata dal peso del Dent Act, una legge anti crimine. Ma tutto cambierà con l’arrivo di una astuta ladra con uno strano piano in mente. Molto più pericoloso, comunque, è l’arrivo di Bane, un terrorista mascherato i cui spietati piani per Gotham portano Bruce a uscire dal suo esilio auto-imposto. Ma anche se indossa nuovamente il mantello e il cappuccio, Batman potrebbe non essere abbastanza forte per fermare Bane.

Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno film stasera in tv: curiosità

La pellicola, prodotta da Legendary Pictures e Warner Bros., è il capitolo conclusivo di una trilogia iniziata nel 2005 con Batman Begins e proseguita nel 2008 con Il Cavaliere Oscuro , entrambi diretti da Nolan e con protagonista Christian Bale.

Il film ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo al botteghino, diventando così il secondo film della serie di film di Batman a guadagnare tale somma. E' al 19º posto nella classifica dei film con maggiori incassi nella storia del cinema.

La trama è ispirata al fumetto La vendetta di Bane e dalla successiva saga Knightfall del 1993, dalla serie Il ritorno del Cavaliere Oscuro e da Terra di nessuno del 1999.

Le riprese hanno avuto luogo in città come Jodhpur, Londra, Nottingham, Glasgow, Los Angeles, New York, Newark, e Pittsburgh.

Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno streaming

Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android

Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno film stasera in tv: trailer

