THE ROOKIE EPISODI 6 GIUGNO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 5 giugno 2022 su Rai 2.

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 5 giugno 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 19 Simone. In questa puntata la squadra si trova a collaborare con una recluta dell’FBI, Simone Clark. L’episodio apre la strada allo spinoff The Rookie: Feds. Un ordigno esplosivo fa saltare una centralina elettrica lasciando senza corrente gran parte della Valley. Si cerca l’attentatore e viene individuato in Ezechiel Freemont. Il ragazzo è un ex studente di Simone Clark, ora recluta del FBI. Lei non crede a questa ipotesi. Il ragazzo ha dei problemi ma non è certo un terrorista. Simone espone le sue tesi a una riunione del Bureau ma viene guardata con sufficienza. Cosa ne può sapere una “semplice recluta”? Nel frattempo il professor Meadows dichiara di essere stato aggredito da un alieno che gli ha rubato un libro scritto da lui sulla pianificazione del traffico in città…

The Rookie Stagione 4 episodio 20 Operazione Enervo. Gli agenti del Dipartimento di Polizia e la squadra dell’FBI si trovano ad affrontare una lotta contro il tempo: devono assolutamente fermare i camion che trasportano C-4 e impedire a Ilya Sokurov di portare a termine il suo folle piano. Simone vorrebbe bloccare tutto il traffico cittadino. Ma Chen suggerisce una soluzione più semplice: i camion sono stati noleggiati e sicuramente le aziende che ne detengono la proprietà hanno installato un sistema di tracciamento GPS. Considerata la delicatezza della situazione, si decide di procedere in entrambe le direzioni. Purtroppo, prima di venire rintracciato, uno dei camion esplode vicino a Staples Center, portando al collasso di un pezzo della 110. Nyla inizia a sospettare che l’obiettivo siano proprio le freeway.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

