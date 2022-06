Via dei Matti Picture Show va in onda stasera in tv domenica 5 giugno 2022 in prima serata su Rai 3. Scopri ospiti e anticipazioni dello spettacolo. SCOPRI COSA C’È IN TV

Via dei Matti Picture Show: ospiti e anticipazioni 5 giugno 2022

La casa di Valentina Cenni e Stefano Bollani e torna ad aprirsi al pubblico su Rai 3 con Via Dei Matti Picture Show, una serata speciale di grande musica, prodotta da Ballandi per Rai 3, che fa rivivere l’atmosfera magica del programma che ha già conquistato il pubblico lo scorso anno e che, per l’occasione, acquista un respiro più ampio, prendendosi più tempo e più spazio. Il tema della serata, scelto dai due padroni di casa, sarà il cinema. Argomento magico e affascinante e tanto più importante in questo periodo che verrà affrontato, come sempre, dal punto di vista della musica, andando ad indagare, con note e parole, quel rapporto che lega la musica al cinema antico almeno quanto lo è il cinema.

Musica e cinema, unione ben rappresentata da quella di Valentina Cenni e Bollani e dalle origini artistiche, che si uniscono e si completano e che nel programma verranno raccontati nel loro continuo dialogare e rafforzarsi l’uno con l’altro con racconti ed esibizioni, ricordi e aneddoti degli stessi protagonisti e degli amici che hanno accettato l’invito di venire a giocare con le note e con le parole: da Brunori Sas al maestro Nicola Piovani e Luca Marinelli, in una versione inedita. E ancora, a Via dei Matti Picture Show, Lillo, il compositore Goran Bregović e la violoncellista Miriam Prandi. Nella casa della musica dove tutti vorrebbero abitare, infine, non poteva mancare la straordinaria Resident Band formata da Bernardo Guerra alla batteria, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Arnaldo Vacca alle percussioni.

Via dei Matti Picture Show streaming

Via dei Matti Picture Show streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

