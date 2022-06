CHICAGO P.D. EPISODI 6 GIUGNO 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 6 giugno 2022 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 6 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 1 Lotta contro i fantasmi. Riprendiamo proprio da Atwater. Deciso a non modificare la propria testimonianza, l’uomo si ritrova nel mirino dei tanti colleghi vicini a Tom Doyle in un’escalation che porterà anche a notevoli attriti tra il detective e Voight. Tanto che quest’ultimo arriverà a mettere Kevin davanti a una scelta: se non riesce ad accettare il modo in cui viene diretta la squadra è liberissimo di trovarsi un nuovo lavoro. L’Intelligence, intanto, è impegnata nelle indagini su una sparatoria che ha visto coinvolta una ragazzina di 5 anni. La situazione sanitaria sempre più preoccupante e l’attenzione mediatica riguardo a un’imminente riforma della polizia non rende le cose semplici. Inoltre, i nostri devono gestire l’arrivo del nuovo vice Sovrintendente Samantha Miller che chiarisce subito la sua posizione: i metodi di Voight, per quanto nobili possano essere i fini che perseguono, fanno parte di un “sistema polizia” che non è destinato a sopravvivere.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 6 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 2 Una situazione di rischio. Dopo l’aggressione subita, Kevin, nonostante le proteste del fratello Jordan, decide di installare un sistema di sicurezza con telecamere in casa. Per il detective la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. Al lavoro ci sono gli sguardi truci da parte dei colleghi (bianchi ovviamente) e ostacoli a non finire. Atwater, però, è testardo, non vuole che Voight intervenga, non vuole il suo aiuto. Sarà la scelta giusta? Probabilmente no, e Ruzek ci andrà di mezzo. Il caso della puntata porta Voight e Atwater su una scena del crimine. Billy Braddem, il figlio di un ex poliziotto, molto stimato, tiene tra le braccia il corpo privo di vita di una sua amica. E ha in mano un coltello…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 6 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 3 L’età dell’innocenza. Le indagini su un brutale triplo omicidio finiranno per portare la squadra su una pista inaspettata. Nel frattempo, Hailey riceve un’offerta di lavoro dall’FBI e si trova di fronte a un bivio, considerando anche il sentimento che la lega a Jay. La puntata inizia con Burgess che parla con il suo dottore, precisando di non avere alcuna intenzione di rimanere di nuovo incinta. Non nell’immediato. Arriva Ruzek. I due non escono insieme ufficialmente, ma nemmeno vedono altre persone. La situazione è decisamente fluida, ma sembrano esserci spiragli per i fan della coppia. Mentre sono in servizio, i due si imbattono in una ragazzina, visibilmente traumatizzata, che cammina sola nel traffico. Burgess e Ruzek riescono a scoprire dove abita a l’accompagnano a casa, ma, una volta giunti alla porta, Kim nota fori di proiettile. Dentro è una carneficina…

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili