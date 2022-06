La rivalsa di una madre Breaking In film stasera in tv 6 giugno: cast, trama, streaming

La rivalsa di una madre Breaking In è il film stasera in tv lunedì 6 giugno 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La rivalsa di una madre Breaking In film stasera in tv: cast

La regia è di James McTeigue. Il cast è composto da Billy Burke, Richard Cabral, Jason George, Gabrielle Union, Ajiona Alexus, Levi Meaden, Seth Carr, Mark Furze, Christa Miller, Damien Leake.

La rivalsa di una madre Breaking In film stasera in tv: trama

Quando Shaun Russell porta i suoi figli Jasmine e Glover nella casa (progettata con un sistema di sicurezza che rasenta il paranoico) del loro defunto padre, non può immaginare che, di lì a breve, si troverà a vivere un incubo. Presto, infatti, un gruppo di uomini, guidato da un certo Eddie, irrompe nell’abitazione-fortezza e Shaun si ritrova bloccata fuori della casa con i suoi bambini presi in ostaggio all’interno. Eddie è determinato a prendere qualcosa che si cela tra le mura della casa e perché tutto finisca per il meglio Shaun deve collaborare. La donna, però, pare mossa da ben altre intenzioni e intraprende una lotta contro il tempo per tirare fuori i suoi figli dalla casa…

La rivalsa di una madre Breaking In streaming

La rivalsa di una madre Breaking In streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

