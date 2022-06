CHICAGO FIRE 9 EPISODI 8 GIUGNO 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 9 trama episodi 8 giugno 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 1 Battesimo di fuoco. L’epidemia da Covid-19 ha messo in crisi la città di Chicago e per i vigili del fuoco e i paramedici della 51 le giornate sono infinite. In caserma c’è un nuovo arrivo: dopo l’addio di Foster, accanto a Brett sull’ambulanza 61 troviamo Gianna Mackey. Scopriamo che lei e Cruz si conoscono molto bene, essendo cresciuti insieme. Alla prima uscita, Brett e Mackey si trovano subito ad affrontare un grosso rischio: un paziente con seri problemi di droga punta una pistola contro Brett… Nel mentre, Boden suggerisce a Kidd di provare a fare il test per tenente, mentre Hermann recluta Mouch e Ritter per fare un po’ di promozione al Molly’s.

Chicago Fire 9 trama episodio 2 Sotto pressione. Riprendiamo dal finale della scorsa puntata. Sylvie Brett e la nuova arrivata Gianna Mackey hanno avuto un incidente, causato dal folle che ha iniziato a minacciarle in seguito alla morte del fratello. La squadra accorre in loro aiuto, Casey in testa. Superata l’emergenza (e messo sull’ambulanza anche il responsabile di quanto accaduto), Casey decide di passare a vedere come sta Sylvie. Tra i due l’attrazione è sempre più evidente. Lei, finalmente, ammette i suoi sentimenti, «sei sempre stato tu», le sue parole, mentre una musica romantica accompagna la scena. Ma la cosa finisce lì. Lei è convinta di avergli confessato il suo amore, ma i due finiscono solo per comportarsi con imbarazzo. Cupido farà il suo dovere? O il fantasma di Gabriela finirà, ancora una volta, per mettersi in mezzo? Nel frattempo, ripensando a quanto accaduto, Gianna si chiede se la Caserma 51 sia il posto giusto per lei. Cruz cerca di confortarla, ma sarà Severide a darle la giusta spinta.

Chicago Fire 9 trama episodio 3 Terapia d’urto. A seguito di un incidente durante un intervento, di cui sembra il responsabile, Mouch torna a riflettere sul suo futuro di vigile del fuoco. Non sarà giunta l’ora di andare in pensione? Casey e Severide sembrano concordare che l’anziano collega abbia effettivamente avuto una battuta di arresto, ma Herrmann è di tutt’altro avviso e si mette a indagare per scoprire la verità, deciso a riabilitare il nome dell’amico. Sul fronte personale, Casey si scusa con Brett per il “momento di debolezza”, come ricordiamo la scorsa puntata i due si sono baciati. Ma le dice anche che non si è affatto pentito di quanto accaduto. La palla ora passa a lei, ma l’arrivo di una chiamata mette in pausa il chiarimento. Kidd, intanto, inizia a prepararsi per il suo esame da Tenente. E la cosa finisce per creare qualche problema. In un confronto con il suo vecchio capo dell’ufficio investigativo, infatti, viene insinuato che Stella abbia avuto questa possibilità perché va a letto con Severide. Come reagirà Kelly?

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Fire: link utili