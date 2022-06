CHICAGO P.D. EPISODI 13 GIUGNO 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 13 giugno 2022 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. trama episodi 13 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 4 Nessun perdono. L’Intelligence è alle prese con un caso molto delicato. La vittima è un poliziotto, Mike Blaine, ex collega di Voight, e, nel corso delle indagini, tra Hank e la vice sovrintendente Samantha Miller saranno nuovamente scintille. La puntata si apre su Upton e Halstead a letto insieme. La loro relazione è ormai ufficiale. Lei riceve una telefonata, suo padre – con il quale i rapporti sono complicati – ha avuto un infarto ed è stato portato al Med. Mentre i due si recano in ospedale, arriva una chiamata relativa a un caso di omicidio. Lei preferisce rispondere, la visita la padre, per ora, sembra rimandata. I due arrivano sulla scena del crimine. Il corpo appartiene a Mike Blaine, 22 anni di servizio in polizia, ex collega del sergente Voight. Dai primi indizi, Hank ipotizza che Blaine sia rimasto vittima di un’imboscata.

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 5 Sotto la tua tutela. L’episodio si apre su una simpatica scena di vita domestica dei “Burzek”. Lui fa cadere un po’ di birra sul tappeto, lei puntualizza e lui confessa di odiare quel tappeto. La discussione finisce sotto le lenzuola. Il mattino seguente i due discutono della loro situazione. Non sono insieme, ma finiscono sempre insieme, non sarebbe il caso di fare chiarezza? Burgess chiarisce quello che vuole: un matrimonio e dei figli. Il confronto viene interrotto da una chiamata di lavoro. C’è stato un incidente stradale, ma, a quanto pare nasconde molto di più. Jeff, il guidatore, è stato sicuramente picchiato prima di rimanere coinvolto nello scontro. Nel mentre, Halstead e Upton rispondono a un’altra chiamata: qualcuno ha visto tre adolescenti, con il volto coperto da passamontagna, salire su un SUV grigio. Di ritorno al distretto Kim scopre che l’auto appartiene a una donna che lavora ai Servizi per l’infanzia e la famiglia.

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 6 La giustizia è uguale per tutti. La puntata inizia con la squadra in attesa di entrare in azione. Hanno aspettato per sei ore, seguendo le informazioni fornite da un contatto di Jay, per mettere finalmente le mani su Dante, uno spacciatore che nell’ultimo periodo ha messo sul mercato droga che ha causato almeno 24 morti per overdose. L’operazione viene messa a rischio quando sulla scena arriva un uomo, Latrell Wade, che si mette a vendere eroina. Sostiene di essere il padre di Sean Wade e di essersi infiltrato tra le fila dello spacciatore per scoprire chi abbia ucciso suo figlio che, ci tiene subito a sottolineare, era un ragazzo pulito, non affiliato a bande.

