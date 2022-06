THE BLACKLIST EPISODI 13 GIUGNO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 13 giugno 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Blacklist: trama episodi 13 giugno 2022 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 7 episodio 16 Roy Cain (N°150). L’Imam e amico di Dembe è stato rapito dalla “rediviva” Katarina Rostova. Il fido collaboratore di Red si trova ora di fronte a una dura decisione. Katarina, infatti, in cambio della liberazione dell’Imam chiede informazioni sul suo odiato nemico. Nel frattempo, Reddington, in ansia per la propria salute, decide che è giunto il momento di trovare un erede per il suo impero. La scelta cade, ovviamente, su Liz.

The Blacklist: trama episodi 13 giugno 2022 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 7 episodio 17 I fratelli Kazanjian (N°156 – 157). Finale di stagione. La Task Force è sulle tracce di un Blacklister, fidato contabile di numerosi criminali che, ora, sono alle sue calcagna. Nel frattempo, Reddington e Dembe sono sempre più vicini a scoprire il segreto di Liz. La giovane, infine, si trova inevitabilmente a quel bivio che a lungo ha tentato di evitare: a chi darà la sua lealtà? A Raymond, considerando anche la recente questione “eredità”, o alla madre (o presunta tale)?

