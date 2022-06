The Courier film stasera in tv 13 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

The Courier è il film stasera in tv lunedì 13 giugno 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Courier film stasera in tv: cast

La regia è di Hany Abu-Assad. Il cast è composto da Jeffrey Dean Morgan, Josie Ho, Til Schweiger, Miguel Ferrer, Lili Taylor, Mickey Rourke, Mark Margolis, David Jensen, Andrea Frankle.

The Courier film stasera in tv: trama

La storia di un corriere che e’ solito prendere improbabili missioni e che non ha mai perso nulla. Viene ingaggiato per consegnare una valigetta a un boss della malavita che non si riesce a trovare. Si troverà perseguitato da poliziotti corrotti, federali doppiogiochisti e boss rivali della criminalità.

The Courier film stasera in tv: curiosità

Jeffrey Dean Morgan era altamente allergico a tutti i metalli usati nel film.

Adrien Brody è stato inizialmente scelto per il ruolo da protagonista, ma l’ha poi abbandonato.

Til Schweiger ha girato le sue scene in quattro giorni.

L’orologio spesso inquadrato portato al polso dal Courier, che fa il conto alla rovescia della sua missione, è un Suunto X-Lander Military.

The Courier streaming

The Courier streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Courier film stasera in tv: trailer

