THE ROOKIE EPISODI 13 GIUGNO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 13 giugno 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 13 giugno 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 21 Festa della mamma. Dopo le precedenti due puntate incentrate sul personaggio di Simone Clark, che ritroveremo protagonista nello spinoff The Rookie: Feds, l’attenzione torna a concentrarsi sui nostri protagonisti. A fare da filo conduttore alla puntata, la festa della mamma. Chris chiede a Lucy di incontrare i suoi genitori, ma lei declina. Ha avuto una brutta lite con sua madre e ha tutte le intenzioni di sabotare la festa della mamma! Tim e Ashley progettano con entusiasmo una vacanza alle Hawaii. Lucy chiede a Tim se ha intenzione di sfruttare l’occasione per chiedere la mano di Ashley. Lopez riceve in regalo un braccialetto da Wesley. Questi, intanto, è alle prese con una grande insoddisfazione sul fronte lavorativo e decide di proporsi per un posto nell’ufficio del Procuratore. Infine, Nolan viene a sapere da Grey che verrà spostato in un’altra centrale di polizia su iniziativa di Briggs, il presidente del sindacato, e dovrà rimandare l’agognato esame da istruttore di due anni.

The Rookie Stagione 4 episodio 2 Giornata buca. Finale di stagione. Per Nolan si prospetta un’avventura nel deserto, sempre, ovviamente, combattendo il crimine, mentre Tim e Lucy saranno impegnati in una missione sotto copertura atta a sventare un giro di spaccio. Tutto ha inizio con Tamara che arriva alla stazione di polizia per mostrare a Lucy la sua nuova macchina che ha acquistato all’asta delle auto sequestrate. Ma le due nel bagagliaio trovano una sorpresa: una ingente quantità di eroina. Le ricerche sul precedente proprietario dell’auto portano a un certo Jake Butler. L’uomo assomiglia incredibilmente a Tim, così si decide che questi lo sostituirà per cercare di arrivare a chi gestisce il giro di spaccio. Nel frattempo, Bailey e Nolan stanno raggiungendo la nuova sede in cui dovrà trasferirsi Nolan e dove conoscono l’agente Gabrielle, operativa da poco tempo e con poca esperienza. I tre fermano un’auto per eccesso di velocità e arrestano il guidatore in quanto questi si dichiara privo di documenti. Scopriranno che si tratta di un ricercato, capo di una banda di pericolosi trafficanti.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

