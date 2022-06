The Good Doctor 5 trama episodi 15 giugno 2022 Copia

The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 15 giugno 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 5 trama episodi 15 giugno 2022

The Good Doctor 5 episodio 17 Lo show di Lea. Penultimo episodio della stagione. Mentre la dottoressa Lim cerca di scoprire cosa si nasconda dietro al comportamento poco professionale dell’infermiera Villanueva, Shaun e Lea stanno per coronare il loro sogno d’amore, ma, poco prima del matrimonio, Lea decide di annullare tutto. La giovane sente che lo show di Sophie li ha resi poco autentici e non li rappresenta. Intanto Claire porta con sé dal Guatemala Lucho, un paziente affetto da molteplici patologie. Quando tutto sembra perduto Shaun avrà una delle sue illuminazioni e riuscirà a salvare la vita di Lucho.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 5 trama episodi 15 giugno 2022

The Good Doctor 5 episodio 18 Figli. Finale di stagione. Shaun e Lea decidono di sposarsi in fretta e furia al municipio senza nessun invitato, ma una cerimonia così semplice non è il sogno di Lea. Glassman e Jordan lo sanno e vogliono che sia una giornata memorabile per i due innamorati. Così organizzano in segreto il matrimonio perfetto per loro due. Park e Morgan si occupano di una giovane donna che, anni prima, è rimasta paralizzata in seguito a un ictus. Asher, invece, deve affrontare suo padre Yosel. I rapporti tra i due sono a dir poco tesi, ma Yosel è malato terminale di cancro e ha poco tempo da vivere. Riuscirà a ritrovare la serenità con il figlio? Morgan riceve un’allettante offerta di lavoro a New York e va in crisi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili