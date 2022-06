Changeling film stasera in tv 16 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Changeling è il film stasera in tv giovedì 16 giugno 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Changeling film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 novembre 2008

GENERE: Thriller

ANNO: 2008

REGIA: Clint Eastwood

CAST: Angelina Jolie, John Malkovich, Amy Ryan, Jason Butler Harner, Jeffrey Donovan, Michael Kelly, Devon Conti, Eddie Alderson, Gabriel Schwalenstocker, Jason Ciok, Colm Feore, Devon Gearhart, Geoff Pierson, Gattlin Griffith

DURATA: 140 Minuti

Changeling film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Siamo in un quartiere popolare alla periferia della città, dove una ragazza madre Christine Collins (Angelina Jolie) lascia a casa il figlio Walter di 9 anni per andare al lavoro, in una società telefonica dove è centralinista. Una volta rientrata in casa dopo il turno lavorativo, Walter non si trova più, è scomparso. Il bambino sembra essere sparito senza lasciare traccia e iniziano le estenuanti ricerche. Christine è nella disperazione più totale, ma cinque mesi dopo la polizia le annuncia di aver ritrovato suo figlio.

Solo che il bambino non è Walter.. e dopo averlo inizialmente accolto a casa, Christine tenta in tutti i modi di convincere la polizia di rimettersi a cercare il vero Walter. Invece di crederle, le forze dell’orine l’accusano di paranoia e infermità mentale e la fanno rinchiudere in manicomio. Solo un uomo le crede, il reverendo Gustav Briegleb (John Malkovich), attivista della comunità presbiteriana locale, che la aiuta a trovare risposte alla scomparsa del figlio.

Changeling film stasera in tv: curiosità

Il film è basato su fatti realmente accaduti a Los Angeles nel marzo 1928, quando a una donna a cui scomparve il figlio venne portato dalla polizia un altro bambino. Ogni seguente dichiarazione della donna venne ritenuta falsa fino a definirla una malata di mente. La sua tenacia però portò alla luce la vicenda del serial killer di bambini Gordon Northcott.

Changeling streaming

Changeling streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Changeling film stasera in tv: trailer

