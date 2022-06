In viaggio con papà film stasera in tv 18 giugno: cast, trama, streaming

In viaggio con papà è il film stasera in tv sabato 18 giugno 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

In viaggio con papà film stasera in tv: cast

La regia è di Alberto Sordi. Il cast è composto da Alberto Sordi, Carlo Verdone, Angelo Infanti, Giuliana Calandra, Edy Angelillo, Ugo Bologna, Margie Evelyn Newton, Tiziana Pini, Angela Cardile, Giuseppe Mannajuolo, Victoria Zinny, Ester Carloni, Orsetta Gregoretti, Ivana Milan, Gabriele Torrei, Francesca Ventura, Flora Carabella.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

In viaggio con papà film stasera in tv: trama

Armando (Alberto Sordi) è un ricco uomo amante del lusso e delle belle donne. Il figlio, Cristiano (Carlo Verdone), è invece un timido ed introverso ragazzo amante dell’ecologia. I due decidono di fare una vacanza assieme..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

In viaggio con papà streaming

In viaggio con papà streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

In viaggio con papà film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili