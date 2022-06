Morte in Normandia film stasera in tv 18 giugno: cast, trama, streaming

Morte in Normandia è il film stasera in tv sabato 18 giugno 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Morte in Normandia film stasera in tv: cast

La regia è di Christophe Douchand. Il cast è composto da Raphaël Lenglet, Arielle Séménoff, Florence Pernel, François Pouron, Stéphane Metzger, François-David Cardonnel, Jeanne Fremy, Apolline Bercholz, Myriam Bourguignon, Jérôme Pouly.

Morte in Normandia film stasera in tv: trama

A Granville, in Normandia. Camille Fauvel, famosa scrittrice di romanzi ed ex anatomo-patologa scopre il corpo di un uomo ucciso secondo un antico rituale vichingo. Sul luogo del ritrovamento si precipitano Damien Bonaventure, capitano della polizia locale, e il procuratore distrettuale.

Morte in Normandia streaming

Morte in Normandia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

