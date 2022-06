THE BLACKLIST EPISODI 19 GIUGNO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 19 giugno 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Blacklist: trama episodi 19 giugno 2022 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 8 episodio 3 450 grammi. Sconvolta per la morte della madre, Liz decide di dare le dimissioni, lasciare la Task Force dell’FBI e concentrarsi sull’unica cosa che per lei, al momento, conti davvero: vendicarsi di Reddington. Cooper e il resto del team si trovano, così, costretti a braccare la loro amica ed ex collega. Quando Reddington viene ricoverato in ospedale, Liz vede la sua occasione ed è pronta a coglierla. Costi quel che costi. Non otterrà ciò che cerca. Al contrario. Il tentativo va a vuoto, ma lascia sul campo un ferito, Ressler (nel fisico e soprattutto nell’anima), e una “vittima”, l’amicizia tra Liz e Aram. Mentre Ressler, infatti, per evidenti motivi di cuore sembra disposto ad aprire ancora la porta a Liz (anche in senso letterale come vediamo a fine episodio), Aram pare aver chiuso definitivamente con lei. Come se non bastasse, ora il nome di Liz potrebbe finire sulla blacklist di Reddington.

The Blacklist streaming

La serie tv The Blacklist streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

The Blacklist sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv The Blacklist basta andare sull'hashtag ufficiale #TheBlacklist

