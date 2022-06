La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 20 giugno 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 20 giugno 2022

911 Stagione 4 Episodio 2 Da soli insieme. In seguito allo smottamento di parte della collina, ritroviamo Athena e Sylvia Mays intrappolate in una casa sempre più pericolante. Le due iniziano un’arrampicata molto rischiosa, consapevoli che per loro è l’unica via d’uscita. Nel frattempo, la squadra guidata da Bobby va in soccorso di tre ragazzi che erano usciti per un’escursione e si sono ritrovati nei guai. Uno di loro, Dylan, è intrappolato nel fango. Tirarlo fuori è impossibile senza causargli fatali danni all’addome, bisogna cercare un piano alternativo. Temendo di andare incontro alla morte, Dylan confessa un segreto: è innamorato di Katie (che stava facendo l’escursione con lui), la ragazza, che sta con Caleb (l’altro escursionista), dopo un tentennamento confessa di ricambiare il sentimento. Quando Dylan viene finalmente estratto, Bobby, Hen ed Eddie si trovano a dover gestire il principio di una lite. Buck e Chim, intanto, verificano che non ci siano altre vittime travolte dalla colata di fango. I due si troveranno a gestire un intervento decisamente non semplice.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 20 giugno 2022

911 Lone Star Stagione 2 Episodio 2 Il vulcano. Alla fine della scorsa puntata abbiamo scoperto, con sollievo, che il cancro di Owen è in remissione. Una notizia che merita una festa e tutta la squadra si riunisce attorno al proprio Capitano. Gwyneth ha deciso di rimanere accanto all’ex marito mentre i due cercano di capire “cosa sia scattato tra loro”. T.K. non sembra essere molto ottimista, convinto che i genitori siano in una specie di seconda luna di miele e che, quando finirà, tutti i problemi torneranno a galla, forse ancora peggio di prima. Tommy, intanto, vive sempre peggio e con crescente senso di colpa il fatto di dover stare lontana dalle sue figlie. Non c’è tempo, però, per festeggiare o concentrarsi su problemi personali. Alla struttura Paradise Family Fun Center – dotata anche di un bel percorso di minigolf – si è aperta una voragine e un uomo è rimasto intrappolato. E’ solo l’inizio di una serie di spaccature che colpiscono tutta la zona di Austin, causate dall’attività di un vulcano. Lo stesso vulcano che trasformerà un party in piscina organizzato da una confraternita in una specie di film horror…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

911 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv 911 basta andare sull’hashtag ufficiale #911, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su 911 e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

911: link utili