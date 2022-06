Boss in incognito torna stasera in tv martedì 21 giugno 2022 su Rai 2. Il docu-reality è condotto da Max Giusti, e seguirà gli imprenditori mentre camuffati lavoreranno tra i loro dipendenti. Ecco di seguito tutte le anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Boss in incognito: anticipazioni 21 giugno 2022

Quarto e ultimo appuntamento con Boss in incognito, il docu-reality, condotto da Max Giusti, che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Il protagonista di questo ultimo appuntamento è Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, azienda che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. Con sede centrale nella zona industriale di Gorizia, ha circa settanta dipendenti e produce trentamila pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Boss in incognito: anticipazioni 21 giugno 2022

Nella sua avventura in incognito, il boss Acampora incontra i suoi dipendenti: Alexandru, che gli insegnerà a imballare le pizze per la spedizione, Tatiana, che lo istruirà nella preparazione degli ingredienti, e Pina, che gli mostrerà il confezionamento sottovuoto delle pizze. Come sempre, anche Max Giusti scende in campo, in incognito, per aiutare il Boss e stavolta, con una nuova identità (non è più Giovanni, dalla Toscana, ma Pasquale, da Napoli) fa gli straordinari: affianca prima Alessandro, nella preparazione dell’impasto e nella spianatura delle pizze, e poi Dorotea, alla farcitura manuale. Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), è stato detto – per non farli insospettire – che si sta girando il documentario Back to work – Missione lavoro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Boss in incognito streaming

Boss in incognito streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili