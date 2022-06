Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 21 giugno: anticipazioni e streaming

Dynasties II L’avventura della Vita è il documentario della BBC in onda stasera in tv martedì 21 giugno 2022 in prima serata su Rete 4. Scopri anticipazioni e dove vederlo in streaming.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 21 giugno: anticipazioni

Il documentario-evento firmato BBC Dynasties II L’avventura della Vita andrà in onda da martedì 21 giugno sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, con tre appuntamenti in prima serata. Al centro del racconto, sei specie animali, in pericolo o in via di estinzione, conosciute per formare gruppi familiari solidi e compatti. Anche nel mondo animale, infatti, la famiglia equivale a potere. E col potere si consolidano le dinastie.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 21 giugno: anticipazioni

Realizzata straordinariamente, la serie porta gli spettatori nella quotidianità di alcuni dei protagonisti più iconici del mondo animale, raccontandone nascita, crescita e battaglie per la sopravvivenza.

Dalle pianure sconfinate, in cui una mamma ghepardo deve preparare le tre figlie a sopravvivere da sole. A un’inesperta femmina di elefante, che compatta il suo branco per affrontare la più grande sfida: l’arrivo di due gemelli. Dalle vette della Patagonia, con una mamma puma che affronta lotte all’ultimo sangue per sopravvivere. Alla siccità, che scatena feroci faide all’interno di un clan di iene. Dalla compagnia di macachi, che deve stringere nuove alleanze per prevalere sul territorio. A un branco di suricati che cerca di sopravvivere alle tempeste di sabbia e ricostruire la propria dinastia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 21 giugno: anticipazioni

L’autentica immersione nel mondo animale di Dynasties II narra momenti di puro amore, circostanze commoventi, separazioni strazianti e leader che tentano di mantenere o creare dinastie forti per le generazioni future. Protagonisti della pluripremiata serie, quindi, elefanti, puma, ghepardi, macachi, iene e suricati. In particolare, cinque femmine e un maschio: Kali, la protettiva femmina di ghepardo; Angelina, la matriarca di una colonia di elefanti; Rupestre, una giovane e futura leader di un clan di puma; Suna, la regina di un gruppo di iene maculate; Maghogho, una premurosa mamma suricato; Mac, un macaco appena diventato capo-branco. Al termine, infine, il prezioso dietro le quinte rivelatore delle peculiarità dell’impegno di BBC nel produrre simili documentari, attraverso la sua Natural History Unit: un dipartimento unico al mondo, che si avvale di eccezionali risorse professionali, economiche e tecnologiche.

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 21 giugno: episodi

Nelle pianure dello Zambia, una mamma ghepardo protegge i suoi cuccioli e li prepara alla vita. Un percorso che comprende prede pericolose, iene minacciose e piccoli animali che possono fare molto male;

Ad Amboseli, in Kenya, un rarissimo evento mette in difficoltà un’intera famiglia di elefanti: per salvare la dinastia è necessario superare la sfida di una vita; negli altipiani selvaggi e remoti della Patagonia, una solitaria mamma puma, combatte per allevare la sua cucciolata più numerosa di sempre;

Maghogho è una giovane suricato, che vive nell’aspra bellezza delle saline di Makgadikgadi, nel Botswana. Per tenere unita la famiglia deve proteggere i piccoli da rivali, predatori e spaventose tempeste di sabbia;

Nelle vaste e spietate praterie della pianura di Liuwa, nello Zambia, l’arrivo della giovane iena Sia costringe la capobranco Suma a lottare per mantenere la propria supremazia;

Nelle montagne dell’Atlante, in Marocco, vive un gruppo di macachi. Mac, che ha appena guadagnato il ruolo di leader, deve respingere i rivali che puntano alla sua corona…

Dynasties II L’avventura della Vita streaming

Dynasties II L’avventura della Vita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili