Horizon Line film stasera in tv 21 giugno: cast, trama, streaming

Horizon Line è il film stasera in tv martedì 21 giugno 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, curiosità, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Horizon Line film stasera in tv: cast

La regia è di Mikael Marcimain. Il cast è composto da Allison Williams, Alexander Dreymon, Keith David, Pearl Mackie, Jumayn Hunter, Privilege Magezi, Anouchka Massoudy, Amanda Khan, Kate Shepherd.

Horizon Line film stasera in tv: trama

Per Sara e Jackson, ex fidanzati, doveva essere solo un un breve volo per raggiungere un’isola tropicale per il matrimonio di un loro amico. Ma poco dopo il decollo il pilota rimane vittima di un attacco di cuore, e i due ragazzi si trovano soli, senza poter comunicare con nessuno e senza la minima idea di come far atterrare il piccolo Ceesna. Inoltre una terribile tempesta sembra avanzare verso di loro. Come faranno a salvarsi?

Horizon Line streaming

Horizon Line streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Horizon Line film stasera in tv: trailer

